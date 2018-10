Telegram: Pred krahom inicijativa HR i SRB da se nađu nestali

ZAGREB – Hrvatski portal telegram.hr objavio je da je inicijativa „Hrvatske i Srbije da konačno nađu nestale – pred krahom“ pošto su se, prema saznanjima tog portala, „upetljali ratni veterani“.

Navodi se da je „prošlo više od mesec dana od prvog zvaničnog sastanka Ivice Vrkića, poverenika predsednice Republike Hrvatske za nestale u Domovinskom ratu i Verana Matića, specijalnog izaslanika predsednika Republike Srbije za pitanja nestalih, ali od 4. septembra, kada su se sreli u Osijeku, njihova misija kao da stoji na mrtvoj tački“.

Portal navodi da su „doduše i Matić i Vrkić imali niz kontakata s osobama i institucijama koje bi mogle da pomognu u rešavanju jednog od najtežih tereta ostalih nakon rata: pronalaženja posmrtnih ostataka nestalih osoba, na obe strane“.

Prema tom portalu „problem je, čini se, nastao tamo gde se možda najmanje očekivao: u Povereništvu Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe, koje predvodi pomoćnik ministra hrvatskih ratnih veterana Stjepan Sučić“.

„Tamo, naime, vlada nezadovoljstvo što je predsednica Republike, Kolinda Grabar Kitarović postavila svog poverenika za rešavanje tog humanitarnog pitanja, jer smatraju da je to problem kojim isključivo treba da se bavi Vladino povereništvo. Takođe, smatraju da ni Vrkić ni Matić ne mogu da budu partneri povereništvu u tom poslu, već da je isključivi sagovornik povereništva hrvatske Vlade, kad su u pitanju nestali, Komisija Vlade Republike Srbije za nestala lica koju predvodi Veljko Odalović“, piše novinar Drago Hedl. U tekstu se dalje navodi da „očigledno, na Pantovčaku (kabinetu hrvatske predsednice) nisu bili zadovoljni brzinom kojom se rešava taj problem, duboko traumatičan za porodice žrtava, koje ni 23 godina nakon završetka rata, još ne znaju gde se nalaze posmrtni ostaci njihovih najmilijih“.

Podseća se da „Hrvatska još uvek traži 1952 osobe“ i ocenjuje da je „inicijativa predsednice Republike da se ubrza i intenzivira njihov pronalazak potpuno razumljiva“, uz objašnjenje da je „predsednica Grabar Kitarović zato još krajem februara imenovala Vrkića za poverenika za nestale u Domovinskom ratu“.

Portal navodi da je „Vrkića, potom, 20. juna, primio srpski predsednik Aleksandar Vučić i obećao punu podršku i spremnost Srbije da se pitanje nestalih osoba i pronalaženje i identifikovanje njihovih posmrtnih ostataka maksimalno ubrza“, a da je „nedugo zatim, 10. avgusta, Vučić imenovao Verana Matića svojim specijalnim izaslanikom za pitanja nestalih“, da bi se „dve nedelje posle toga, 4. septembra, sastali Vrkić i Matić i najavili da kreću s poslom“.

„Ali, tada je, izgleda, došlo do opstrukcije. Bilo je najavljeno da će predsednica Republike primiti Verana Matića, ali do tog susreta još uvek nije došlo. Čini se da pre toga Pantovčak želi da reši problem koji se pojavio, a to je naravno moguće samo u saradnji s Banskim Dvorima, tačnije Ministarstvom hrvatskih ratnih veterana, čiji pomoćnik, Stjepan Sučić, predvodi povereništvo za zatočene i nestale“, piše u tekstu.

Portal nezvanično saznaje da je „na nedavnom skupu u Sarajevu, početkom ovog meseca, koji je organizovala Balkanska istraživačka mreža (BIRN), a na kojoj se razgovaralo i o nestalim osobama, bio prisutan i Stjepan Sučić“.

„On je, što javno, što u kuloarima pomenute konferencije, izrazio nezadovoljstvo činjenicom da su hrvatska predsednica Grabar Kitarović i srpski predsednik Vučić imenovali svoje poverenike. On, naime, smatra da njih (Vrkića i Matića) nema u sistemu, pa da stoga oni ne mogu da budu partneri u poslu kojim se bave vladina povereništva Hrvatske i Srbije“, navodi telegram.hr.

Portal navodi da su „i Vrkić i Matić na prvom sastanku u Osijeku, a i kasnije u nekoliko medijskih istupa, naglasili da u potpunosti žele da depolitizuju svoju misiju i bave se suštinom problema: traganjem za nestalima, bez obzira na njihovu nacionalnost“, što je, po oceni hrvatskog portala „do sada bila i glavna prepreka efikasnijem radu na pronalaženju nestalih“.

(Tanjug)