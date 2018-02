Čeka nas polarna zima uz razorni vetar, a posle toga – ko izdrži…

Do petka se u Srbiji očekuju ledeni dani, pri čemu će najniža temperatura biti od -12 do -7 C, a u četvrtak i do -17 C, a najviša od -8 do -3 C, saopštio je RHMZ.

Do kraja dana očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača, u većem delu od 5 do 10 cm, na istoku oko 20 cm.

U petak i ujutro u subotu kiša koja će se mestimično lediti na tlu. Sutra će biti oblačno sa snegom i veoma hladno, ledeni dan. Tokom dana manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u juznom Banatu, donjem Podunavlju i planinama istočne Srbije, jak, uz stvaranje snežnih nanosa.

Najniža temeratura od -12 do -6, najvisa od -7 do -4 C.

U Beogradu sutra oblačno, povremeno sa snegom i veoma hladno. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Temperatura bez većeg kolebanja oko -7 C.

Tokom noći između srede i četvrtka kratkotrajno razvedravanje.

U četvrtak ujutro izuzetno hladno, u većini mesta najniža temperatura od – 16 do -13 C.

Tokom dana postepeno naoblačenje sa jugozapada, kasnije posle podne i uveče mestimično sa snegom.

U petak malo toplije, oblačno sa snegom i kišom koja će se mestimično lediti na tlu.

Od četvrtka do nedelje u košavskom podrucju jak jugoistočni vetar.

Zatim, do kraja perioda pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom, samo u ponedeljak bez padavina.

Zima do kraja nedelje

Prema prognozi na sajtu AccuWeather, zima će se kod nas zadržati još samo ove nedelje! Naime, ledeni talas trajaće do petka, a nešto hladnije temperature sve do kraja sedmice.

Od početka marta znatno otopljenje, temperature će ići i do 14 stepeni, tako da nas očekuje pravi temperaturni šok.