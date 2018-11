Danas pretežno oblačno i hladno

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabom kišom, na planinama moguće provejavanje snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Jutaranja temperatura od minus 1 do pet stepeni, najviša dnevna od sedam do 12.

U Beogradu takođe pretežno oblačno i hladno, uz mogucnost slabe kise. Jutarnja temeratura oko pet, najviša dnevna oko 10 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će do kraja nedelje i u ponedeljak biti umereno do potpuno oblačno i hladno. U subotu i u nedelju veći deo dana suvo. U nedelju krajem dana i uveče doći će do jačeg naoblačenja s kišom i snegom. Tokom noći na ponedeljak i u ponedeljak susnežica i kratkotrajan sneg mogući su i u nižim predelima.

Od utorka postepeno toplije, mestimično s kišom, koja ce padati i u višim predelima.

