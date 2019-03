Danas sunčano i toplo, do 21 stepen

BEOGRAD – U Srbiji će ujutru biti hladno, ponegde uz slab mraz. U toku dana se očekuje sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom od -1 do 6 C, a najvišom od 18 do 21 stepen.

U Beogradu će biti sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom od 3 do 6 C, a najvišom 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)