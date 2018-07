Danas toplo i nestabilno, do 32 stepena

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti toplo i nestabilno, iznad većeg dela zemlje promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Na severu i zapadu veći deo dana preovladivaće sunčano, po podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni, na planinama povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 22 C, najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

U Beogradu će danas biti toplo i nestabilno, veći deo dana preovladivaće sunčano. Po podne i uveče u pojedinim delovima grada, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 21 C, najvisa dnevna oko 31 stepen.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 6. avgusta, u Srbiji će biti promenljivo oblačno toplo i nestabilno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim u planinskim predelima, na jugu i istoku zemlje. U utorak i sredu se ponegde očekuju i obilnije padavine. Krajem perioda postepena stabilizacija vremena. Dnevna temperatura u granicama ili malo iznad proseka.

(Tanjug)