Đorđević: Porodiljsko ubuduće više neće kasniti

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je danas da naknade za porodiljsko bolovanje više neće kasniti.

„Iako smo predvideli da 20. u mesecu bude prva isplata porodiljskog po novom zakonu, prve isplate počele su danas, pet dana pre vremena“, rekao je Đorđević u Jagodini napominjući da to pokazuje ozbiljnost države.

Prilikom obilaska Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju, Đorđević je kazao da je prva osoba koja je isplaćena iz Kraljeva.

„Kao što sam i obećao imamo 584 obrađena zahteva do danas. Verujem da će ih biti više do 20. i svi će biti isplaćeni na vreme. Više neće kasniti porodiljsko i to pokazuje ozbiljnost države“, rekao je Đorđević.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je stupio na snagu 1. jula, predviđa da porodilje ubuduće naknadu dobijaju direktno od države, mimo poslodavca.

Đorđević je najavio da se početkom sledeće godine kreće sa izradom socijalnih karata.

„Verujem da će, kada izradimo socijalne karte, davanja biti još transparentnija i još veća za one kojima je pomoć potrebna“, kazao je Đorđević.

