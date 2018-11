„Nacionalni stadion biće prelep, borićemo se za Mundijal“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je na televiziji „RTS“ i o Nacionalnom stadionu, infrastrukturi u fudbalu, kao i o kandidaturi za velika takmičenja.

„Nacionalni stadion će biti izgrađen za nekoliko godina, biće prelep. Imaće kapacitet od 63.000 ili 64.000 mesta i na njemu će moći da se igra finale Lige šampiona. To želim ljudima odmah da omogućim“, rekao je Vučić u emisiji „Oko“ na RTS-u.

Osvrćući se i na priču o zajedničkoj kandidaturi za Mundijal Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije, predsednik je rekao da to nije lako, ali da će se boriti.

„Nije lako dobiti organizaciju Mundijala, ne znam koliko je realno, ali morate da se borite. Moraćemo da učestvujemo u utakmici. Igramo zanimljivu utakmicu sa Argentinom, Urugvajem i Paragvajem. Posebno sam sada motivisan da ih pobedimo jer je Paragvaj glasao za Kosovo u Interpolu. Želim da ih pobedim još jednom“.

Dodaje da je potrebno da se izgrade stadioni u još nekoliko gradova u Srbiji i da je pravi cilj da bude više timova u Evropi i da Srbija bude što uspešnija.

Predsednik je istakao da će još nekoliko gradova imati stadione najnovije generacije.

„Izgradićemo još 7-8 stadiona. Biće fantastični stadionu u Vranju, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu… Cilj je da imamo što bolju infrastrukturu i da omogućimo ljudima da igraju lopte. Želimo da Srbija ima što kvalitetnije stadione“.

Za kraj, otkrio je i čija je ideja bila zajednička kandidatura.

„Biće neizvesno, ali želimo da se takmičimo. To je bila Ciprasova ideja, on je rekao da je moja ideja i ja ću to prihvatiti. Uvek sam ja ‘kriv’ za sve“, zaključio je Vučić u gostovanju na televiziji „RTS“.