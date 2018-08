Povećanje penzija po hrišćanskom principu: najviše za najmanje

Povećanje od devet odsto u proseku svim penzionerima predviđa istovremeno i skok rashoda u budžetu za 45 milijardi dinara, a MMF je za ovu namenu predvideo 33 milijarde

Najava predsednika Aleksandra Vučića da bi penzije od novembra trebalo da budu veće za sve penzionere, i to najmanje za devet odsto, obradovala je juče ovu višemilionsku populaciju. Bilo je, međutim, i onih koji su se juče javljali našoj redakciji da im se pojasni da li to znači da novembarsko povećanje neće biti isto za sve, ili da može biti i veće od devet procenata.

Povećanje od devet odsto u proseku svim penzionerima predviđa istovremeno i skok rashoda u budžetu za 45 milijardi dinara. Tokom poslednje posete predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda rekli su da je fiskalni prostor u srpskoj državnoj kasi za ove namene 33 milijarde. Međutim, u međuvremenu je i privredni rast bio veći od očekivanog, pa je moguće da će MMF povećati ovaj prag za potrošnju, ali je pitanje da li će dostići baš nivo od 45 milijardi dinara.

Ako se ima u vidu da ukidanje Zakona o privremenom umanjenju penzija košta 25 milijardi dinara, onda to znači da za penzionere s primanjima nižim od 30.000 dinara ostaje 20 milijardi, koje mogu da se iskoriste za povećanje od oko pet odsto. Reč je o najbrojnijoj grupi penzionera (njih više od milion prima penziju do 30.000 dinara), kojima primanja nisu umanjivana u novembru 2014. godine.

Na konkretno pitanje kako tumači „ovih najmanje devet odsto”, Đuro Perić, predsednik Saveza penzionera Srbije, kaže da nema dilemu da će povećanje biti jednako za sve. S tim što je, kako je shvatio poruku, ostala i mogućnost da to povećanje bude i veće od devet procenata. To će pokazati analize na kojima sada radi Ministarstvo finansija, kaže on i dodaje da su se upravo juče pismom o tome kako ubuduće usklađivati penzije obratili premijerki, ministrima rada i finansija.

