Todorović: Puštena jedna kolovozna traka na vijaduktu

ČAČAK – Saobraćaj preko vijadukta na obilaznici oko Čačka pušten je u ponedeljak po podne, po režimu naizmeničnog propuštanja jednom kolovoznom trakom, nakon 15 dana od potpune obustave, izjavio je gradonačelnik Čačka Milun Todorović.

On je, u izjavi za Glas zapadne Srbiije, podsetio da je do potpune obustave saobraćaja došlo zbog pucanja potpornih stubova.

„Tokom leta uočena je veća pukotina na stubu S16, projektant je uradio dodatne projekte, na žalost ne na vreme, kasnilo se sa tim dosta, a onda je domino efektom došlo do pucanja stubova 14 i 15. Tada se krenulo u dodatnu sanaciju i zbog toga je došlo do obustavljanja kompletnog saobraćaja preko vijadukta. Za to vreme saobraćaj se odvijao centralnim gradskim ulicama što je izazvalo veliku gužvu po gradu“, kazao je gradonačelnik.

Todorović je istakao da je velikim angažovanjem JP „Putevi Srbije“, izvođača „Puteva Čačak“ i svih iz lokalne samouprave u najkraćem mogućem roku nadvožnjak uspešno saniran i osposobljen za sada u profilu jedne kolovozne trake, a do kraja meseca se očekuje da saobraćaj krene u obe kolovozne trake.

Inače, nadvožnjak na magistralnoj saobraćajnici Čačak – Užice star je 45 godina i prvi put je delimično rekonstruisan 2002. godine.

Vlada Srbije je preko JP “Putevi Srbije” izdvojila milion evra za njegovu rekonstrukciju, projektant IMS je uradio ceo projekat i u maju su krenuli radovi.

Tokom leta saobraćaj se odvijao jednom kolovoznom trakom i tokom čitave turističke sezone se odvijao tim režimom.

Procene su da će ovaj vijadukt biti u upotrebi narednih 30 godina. Preko njega u turističkoj sezoni prođe 16.000 vozila u toku jednog dana.

Očekivanja su, da će kada se završi deonica autoputa Čačak – Požega, ovom saobraćajnicom prolaziti 2.500 vozila, tako da će biti značajno rasterećena.

