U Srbiji sutra – ledeni dan

BEOGRAD – U Srbiji se sutra očekuje ledeni dan. Na severu će tokom jutra doći do postepenog razvedravanja, a tokom dana biće pretežno suncano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U ostalim delovima zemlje biće oblačno, mestimično sa slabim snegom, osim u Negotinskoj Krajini gde će biti suvo. Po podne će doći do prestanka padavina i delimičnog razvedravanja.

Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak, po podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od -8 do -4 C, najviša dnevna od -6 do 0, u Negotinskoj Krajini oko 1 C.

U Beogradu će jutro biti oblačno, pre podne će doći do razvedravanja, a po podne će biti pretežno suncano. Jutarnja temperatura oko -5 C, na širem području grada oko -8 C, najviša dnevna oko -2 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u utorak ujutru očekuje se umeren i jak mraz, ponegde i ispod -12 C. Naoblačenje sa slabim snegom koje će pre podne i sredinom dana zahvatiti severne i zapadne, do kraja dana proširiće se i na ostale predele Srbije.

U utorak uveče, tokom noći ka sredi, u sredu ujutru i pre podne na severu i zapadu očekuju se i susnežica i kiša koja će se ponegde zbog niske temperature na tlu lediti. Zatim će biti oblačno, do petka povremeno sa snegom, a potom mešovitim padavinama (kiša i sneg).

(Tanjug