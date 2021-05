Uživaćemo još samo malo, a onda sledi novi vremenski šok

U Srbiji će sutra ujutru po kotlinama i rečnim dolinama biti mestimično kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, samo na severu posle podne i uveče umereno oblačno i suvo.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 29. maja, do utorka pretežno sunčano i toplo, samo u nedelju posle podne i uveče na severu promenljivo oblačno sa retkom pojavom kratkotrajne kise i grmljavine. Najtopliji dan utorak sa najvišom temperaturom u većini mesta od 27 do 32 stepena.

Kako je upozorio meteorolog Nedeljko Todorović, sa Atlantskog okeana stižu cikloni koji donose hladan vazduh celoj Evropi, pa i Srbiji. Leto će, rekao je on, biti „prošarano“ pljuskovima.

– Ide poboljšanje vremena, biće i danas sveže gledajući dnevnu temperaturu, a prosečna maksimalna temperatura za ovaj deo maja je dva ili tri stepena viša nego trenutno. Za vikend će biti lepo, ali u utorak se sve menja, ne čeka nas baš dug period lepog vremena. Tokom vikenda biće do 27 stepeni, pa će utorak biti oko 30 stepeni, možda na severu Vojvodine bude koji stepen ispod. U Beogradu će biti 29-30 Celzijusa, a od srede se opet vraćamo na ovakve temperature – rekao je Todorović za televiziju K1.

Nestabilno vreme nije ništa neobično za maj, a temperatura je u okviru proseka, kazao je on. Hladan vazduh dolazi nam sa Atlantika.

– Oko 20 do 25 stepeni će biti, uz kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U ovo doba godine, sa Atlantika nam dolaze cikloni koji se kreću prema kontinentu i onda dolaze do nas. U Srbiji je isto padao sneg u četvrtak, bilo je dovoljno hladno, na Kopaoniku je bilo snega, ali to je uobičajeno u maju za visoke planine – rekao je on.

– Ide poboljšanje, otopliće svuda, ali maj je maj, poslednjih pet-šest dana meseca opet će biti relativno sveže. Lokalni pljuskovi i grmljavina su za očekivati, biće toga i u julu i to sa velikom količinom padavina. To je karakteristika naše klime, to ne možemo da izbegnemo – kazao je on.

Najgori mesec leta – jul

– U julu i maju biće najkišovitije po količini padavina, ne po broju kišnih dana već po količini padavina ukupno. Jun je uz njih, ali pljuskovi su tokom ta tri meseca najčešći. Negde ima viška, negde manjka padavina i gledajući dosadašnji deo maja, u Beogradu je višak padavina dok je u ostatku Srbije zapravo manjak. Dva dobra pljuska u ponedeljak, jedan u četvrtak, i u Beogradu smo premašili prosek padavina za maj – rekao je on.

Ovaj maj ne razlikuje se preterano od 2020, a 2019. je bila dvostruko veća količina padavina u Beogradu.

– Samo pre dve godine je bilo mnogo kišovitije, a da ne pričam za 2014. kada je u jednom danu palo 110 milimetara po metru kvadratnom i imali smo poplave – rekao je meteorolog.

– Primećuju ljudi, hladno je u maju, kao da nikada nije bilo tako! U Beogradu je u četvrtak bilo tmurno, nije u celoj Srbiji bilo tako, maksimalna je bila 14,4 Celzijusa. A to uopšte nije malo, prošle godine, najbliže što ljudi mogu da se prisete, 26. maja je bilo 14,3 stepena. Pre dve godine početkom maja bilo je svega osam stepeni – zaključio je Todorović.

