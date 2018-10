Uživajte još malčice: stiže nam LEDENI talas (foto)

Natprosečno toplom vremenu ove jeseni dolazi kraj. Kako javlja Severe Weather Europe, sledeće nedelje dolazi nam talas s Arktika koji će dovesti do vremenskog preokreta.

Ovaj hladni talas počeće sledećeg utorka, kada će iznad severoistočne Evrope oslabiti topli front. U isto vreme će se iznad arktičkog kraja oformiti hladni front koji će krenuti prema Skandinaviji, pa će ojačati i krenuti u smeru istočne Evrope.

