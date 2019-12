Vremenska prognoza za praznike

U narednih desetak dana očekuje nas otopljenje atipično za ovo doba godine, ali u vreme novogodišnjih praznika ipak ćemo imati prave zimske temperature. Sneg je moguć, ali sneška izgleda nećemo praviti.

Pravog zimskog zahlađenja trebalo bi da bude oko 23. decembra, nakon čega postoje indicije za sneg. Precizniji podaci biće dostupni tek u drugoj polovini meseca.

Od 23. do 25. decembra jutarnje temperature kretaće se od tri do pet stepeni, dok će najviše dnevne temperature biti od osmog do 13. podeoka.

Vreme će biti promenljivo, uz vetar i povremenu kišu, ali još uvek toplo.