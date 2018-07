Akcija spasavanja: Šest dečaka izvučeno iz pećine (uživo)

Šest dečaka izašlo je iz pećine na Tajlandu, javlja Rojters pozivajući se na visoko pozicioniranog člana medicinskog spasilačkog tima.

Prethodno je lokalni zvaničnik rekao da su spasena dva dečaka, koja su bila zaglavljena u pećini.

Prema navodima svedoka Rojtersa, prvi dečaci spaseni iz pećine prebačeni su helikopterom u bolnicu u Ciang Raiju.

AP navodi da su dva vozila hitne pomoći viđena kako napuštaju pećinu na severu Tajlanda, gde su fudbalski trener i 12 dečaka bili zarobljeni više od dve nedelje.

Vozila Hitne pomoći odvezla su se do obližnjeg heliodroma, odakle se mogao videti helikopter koji poleće, dodaje AP.

Nije poznato ko se nalazio u ambulantnim vozilima ili helikopteru. Akcija spasavanja dečaka počela je rano jutros po lokalnom vremenu.

Agencija AP je javila da je su na izlasku iz pećine viđena kola Hitne pomoći.

Najopasniji deo puta koji deca u pratnji ronilaca treba da pređu, jeste uski prolaz na 1,7 kilometara od mesta na kojem su pronađena deca.

Now we have an ambulance pulling up towards the cave again pic.twitter.com/t5Xktz7ASs

​Vođa spasilačke misije objasnio je da će, kada prođu ovu „crnu tačku“, deca biti manje od jednog kilometra od dela pećine u kojem su spasioci postavili bazni kamp.

Odatle će morati da prođu još skoro dva kilometra, ali najopasniji deo će biti iza njih.

Na situaciju na Tajlandu reagovao je i američki predsednik Donald Tramp.

„SAD blisko sarađuju sa Vladom Tajlanda kako bi pomogli da se sva deca izvuku iz pećine na sigurno. Veoma hrabri i talentovani ljudi!“, napisao je Tramp na svom nalogu na Tviteru.

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2018