Evropa okovana snegom, u Autraliji ekstremno toplo: Noću i do 33 stepeni (foto)

Dok se delovi Evrope bore s rekordnim nanosima snega, australijske vlasti upozorile su svoje građane da izbegavaju boravak na otvorenom zbog rekordnih temperatura u nekim delovima zemlje koje će se zadržati i čak i rasti sledećih dana, prenosi „Gardijan“.

The @AustralianOpen starts on Monday and it is looking exceptionally hot – this could impact both players and spectators#AustralianOpen2019 #AustralianOpen #AusOpen pic.twitter.com/dmLdmIbDdf

— Met Office (@metoffice) January 13, 2019