Haos ispred Ambasade SAD, razvaljena vrata, bačen suzavac (video)

Demonstranti u Bagdadu su razvalili vrata Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Iraku, a policija je bacila suzavac kako bi rasterala demonstrante.

Više hiljada demonstranata sa zastavama šiitskog pokreta „El Hašdaš Šaabi“ okupilo se ispred Ambasade, a jedna grupa razjarenih pristalica iračkih šiita upala je u zgradu, prethodno razvalivši vrata, a prema rečima svedoka, bačen je suzavac i čuju se pucnji.

Iz zgrade izlazi dim, a najmanje troje američkih vojnika je na krovu zgrade, prenosi Tanjug.

Iračke snage bezbednosti bacile su suzavac kako bi rasterale demonstrante koji su se tu okupili da bi osudili američke vazdušne udare u Iraku.

Demonstranti su pozvani da se raziđu.

Nekoliko hiljada osoba okupilo se ispred zgrade u znak protesta zbog američkih vazdušnih napada u kojima je ubijeno 25 pripadnika šiitske vojske.

Okupljeni uzvikuju „Dole SAD“ i „Smrt SAD“ i bacaju plastične boce i kamenice na zid Ambasade.

Crnim sprejom išarali su zidove, a crvenim prozore u znak podrške vojsci Hezbolaha.

„Zatvoreno u ime otpora“, piše na grafitima na zidovima.

Televizija „El Arabija“ je prethodno javila da su ambasador i ostalo diplomatsko osoblje evakuisani iz Ambasade i već napustili Irak.

#BREAKING: Iraqi protesters are inside the area housing the US embassy in Baghdad (Video: @Mustafa_salimb) https://t.co/LzlZQj5ad7 pic.twitter.com/jPpzPLL6UX

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 31, 2019