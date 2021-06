Kim Džon Un drastično smršao, krenula nagađanja o njegovom zdravlju (foto)

Severnokorejski lider Kim Džong Un podstakao je dodatne spekulacije o svom zdravstvenom stanju, nakon što su nedavno objavljene fotografije sugerisale da je smršao.

It looks like North Korea's Kim Jong Un may have lost some weight – here's why the world watches his waistline https://t.co/jh26YuR1ou pic.twitter.com/YBVvLfGrzh

Na fotografijama koje su severnokorejski državni mediji objavili u subotu, Kim je izgledao primetno mršavije, prema oceni južnokorejske novinske agencije Jonhap, prenosi Gardijan.

Portal NK Njuz iz Seula, koji je analizirao fotografije na kojima se Kim obraća na sastanku Politbiroa vladajuće Radničke partije krajem prošle nedelje, navodi da je predsednik Severne Koreje izgleda „značajno izgubio na težini“.

To je bilo prvo javno pojavljivanje Kim Džon Una u poslednjih mesec dana.

Taj portal je juče objavio uvećane slike koje sugerišu da je Kim, za koga se veruje da ima 37 godina, dodatno pritegao kaiš svog omiljenog sata, koji navodno vredi 12.000 dolara.

Fotografije pokazuju da je njegov levi zglob znatno tanji nego na sličnim slikama snimljenim u novembru 2020. godine i u martu ove godine.

Kim Jong Un wrist-watch (pun intended) season 2:

This may seem goofy but Kim's health is an actual security risk in the region re: potential instabilities it could cause. And @ColinZwirko has proof from open source that Kim may have lost weight.

Details https://t.co/T4dDMVhF13 pic.twitter.com/JwK48NbQJi

— Jeongmin Kim (@jeongminnkim) June 8, 2021