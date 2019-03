Ko je Brenton Tarant i da li je masakr počinio zbog ove devojčice? (foto)

Australijanac identifikovan kao Brenton Tarant (28), počinilac terorističkog napada na dve džamije u Novom Zelandu u kojem je ubijeno najmanje 49 osoba, dok je više desetina povređeno, detinjstvo je proveo u Graftonu, malom gradu na severu Novog Južnog Velsa u Australiji.

Njegov otac je bio profesionalni sportista koji je iza sebe imao 75 triatlona, a umro je od raka 2010. sa samo 49 godina.

Tarant je pohađao lokalnu srednju školu, a potom se 2009. zaposlio kao lični trener u fitnes centru Big River Džim gde je radio do 2011.

Šefica teretane Rejsi Grej izjavila je sa tv mrežu ABC da je bio jako disciplinovan, hranio se zdravo i strogo poštovao režim vežbanja, a kada je dao otkaz putovao je svetom.

„Bio je jako predan vežbanju, ali i učenju drugih. Sam se posvetio teretani da bi dobio dozvolu za ličnog trenera i trenirao druge. Bio je jako dobar u tome. A kad kažem da je bio predan, bio je predan puno više od ostalih ljudi. U teretani je provodio puno vremena, dizao tegove. Učestvovao je u programu besplatne fizičke aktivnosti za siromašniju decu u zajednici i to ga je veoma radovalo“, ispričala je Grej, peneo je zagrebački Jutarnji list.

