Lavrov: Potencijal saradnje Rusije i EU se ne koristi

MINHEN – EU je dozvolila da bude uvučena u besmislenu konfrontaciju sa Rusijom, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na 55. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti, dodajući da se potencijal saradnje Rusije i EU ne koristi.

„U isto vreme Evropljani su dopustili da budu uvučeni u besmisleno suparništvo sa Rusijom, koje prati gubitak od više milijardi evra zbog nametnutih sankcija sa druge strane okeana. Svet nastavlja ubrzano da se menja“, naglasio je šef ruske diplomatije.

„Koji je rezultat toga? Jedinstvena Evropa nije izgrađena. Osnovni problemi svih nas – od konačnog iskorenjivanja terorizma do osiguranja snažnog ekonomskog rasta – nisu dobili adekvatne odgovore“, rekao je Lavrov.

Ruski ministar je naglasio da u praktičnom planu EU više nema monopol na opšteregionalni dnevni red.

„Vrši se preraspodela ravnoteže snaga na ogromnom evroazijskom prostoru, pre svega u korist novih centara u Azijsko-pacifičkom regionu“, objasnio je on.

Osim toga, neodvojivi deo geopolitičkog prostora je postao Evroazijski ekonomski savez, dodao je ruski ministar. On je kazao da je Rusija, bez obzira na mnogobrojne spekulacije, zainteresovana da EU bude jaka, samostalna i otvorena, preneo je Sputnjik.

„Kao što je naglasio predsednik Vladimir Putin, težnja EU ka nezavisnosti u sferi odbrane i bezbednosti je prirodna i u celini pozitivna, sa tačke gledišta jačanja bipolarnog sveta“, naglasio je ruski ministar.

„Koliko će EU biti dozvoljeno da to uradi – to je drugo pitanje“, dodao je Lavrov. On je naveo da je strateška autonomija EU u sferi bezbednosti teško izvodljiva bez normalizacije odnosa sa Rusijom.

„Realnost 21. veka diktira potrebu odustajanja od kolonijalnog razmišljanja i filozofije ’gvozdene zavese‘ i ’sanitarnih koridora‘. Zajedničkoj evropskoj kući je potreban kapitalni remont. Zadatak pred svima nama je zaista veliki i može se rešiti samo zajedničkim snagama“, poručio je Lavrov.

U govoru ruski ministar se dotakao i navodnog mešanja zvanične Moskve u promenu imena Makedonije.

„Optužili su nas da se mešamo u probleme promene imena Makedonije, ali nam nisu bili predloženi nikakvi dokazi“, naglasio je Lavrov.

(Tanjug)