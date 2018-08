Majka Bin Ladena: Radikalizovao se na univerzitetu

LONDON – Majka vođe terorističke organizacije Al-Kaide Osame Bin Ladena, Alija Ganem rekla je da je njen sin bio dobar dečak, ali da se radikalizovao na univerzitetu.

„Bio je jako dobar dečak dok nije upoznao neke ljude koji su ga prilično mnogo isprali u ranim 20-im godinama. Možete to nazvati kultom. Uvek sam mu govorila da se odmakne od njih. I nikad mi ne bi priznao to što radi, jer me je toliko voleo“, istakla je Ganem u intervjuu za britanski Gardijan.

Ona je u intervjuu, prvi put nakon 17 godina od terorističkog napada na kule bliznakinje u Njujorku, rekla da je Osama bio voljen, ali da je nekako izgubio svoj put.

„Imala sam vrlo težak život zato što je moj sin bio daleko od mene. Bio je jako dobar klinac i mnogo me je voleo“, kazala je Ghnem, pokazujući njegovu fotografiju u vojnom odelu.

Ona je pokazala i fotografiju svog supruga, al-Atasa, koji je odgajao i brinuo se o sva tri sina, ističući da je bio dobar čovek i da je bio dobar prema Osami koga je dobila iz prvog braka.

Prema njenim rečima, Osama je postao pobožan već u svojim ranim dvadesetim godinama, dok je studirao ekonomiju na Univerzitetu King Abdulaziz u Džedi, gđe je postao i radikalan.

„Ljudi na univerzitetu su ga promenili. On je tada postao drugačiji čovek“, rekla je ona.

Prema njenim rečima, jedan od muškaraca koje je Osama upoznao bio je Abdulah Azam, član Muslimanskog bratstva koji je kasnije prognan iz Saudijske Arabije i koji je vremenom postao Osamin duhovni savetnik.

Kako se navodi, Ganem je godinama odbijala da govori o Osami, kao i svojoj porodici – naročito tokom dve decenije dok je njen sin važio za vođu Al-Kaide.

Njihova vila se nalazi u gradu Džedi u Saudijskoj Arabiji, a porodica važi još uvek za jednu od najbogatijih u Saudijskoj Arabiji.

Bin Laden je pronađen i ubijen 2011. godine u Pakistanu.

(Tanjug)