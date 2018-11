Matis poredi prisustvo vojske na meksičkoj granici sa 1916.

VAŠINGTON – Ministar odbrane SAD Džejms Matis opravdao je prisustvo američke vojske na meksičkoj granici, rekavši da ona pruža dobar trening za rat i uporedivši situaciju sa onom iz 1916. godine, kada je američka vojska reagovala zbog meksičkog revolucionara Franciska „Panča“ Vilje.

Upitan o tome koliko će postavljanje američkih vojnika na granici koštati, rekao je da će uskoro imati tačnu cenu, prenosi AP.

Prema njegovim procenama, oko 5.800 američkih vojnika na granici završiće sve zadatke koje su dobili od Agencije za carinu i zaštitu granica, a da će dodatne zadatke dobiti od Ministarstva odbrane i Pentagona.

Za sada nema tačnog datuma do kojeg će misija trajati, ali se veruje da će to biti do 15. decembra.

Pored 5.800 američkih vojnika, na granici je od aprila i 2.100 pripadnika Nacionalne garde, navodi AP.

