Na naslovnici Tajma preklopljena lica Trampa i Putina

Američki časopis Tajm (Time) objavio je na naslovnici foto ilustraciju na kojoj su preklopljeni likovi predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, u nameri da predstavi aktuelni trenutak u spoljnoj politici te zemlje.

Trampova kosa, usne i obrve spojene su na naslovnoj strani Tajma s Putinovim nosem i očima, prenosi Si-En-En (CNN).

Barson je pionirka u ovoj vrsti umetnosti, a rad je započela pre 30 godina s naučnicima Instituta za tehnologiju u Masačusetsu.

„Spajanje lica je drugačiji način da ljudi uoče ono što pre nisu mogli“, rekla je Barson.

Tajm je objavio i animaciju na Tviteru, na kojoj se Trampovo lice menja u Putinovo.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1

— TIME (@TIME) July 19, 2018

Trampa su oštro kritikovali i opozicione demokrate i njegovi republikanci zbog nastupa na sastanku sa Putinom, kada je kritikovao američke obaveštajne službe u vezi s mešanjem Rusije u predsedničke izbore u SAD 2016. godine.

Ovo je drugi mesec zaredom da je Tajm stavio Trampa na naslovnicu. Prošlog meseca, kada je u žiži američke javnosti bila Trampova odluka o razdvajanju migrantskih porodica na granici s Meksikom, časopis je na naslovnici objavio foto ilustraciju na kojoj predsednik SAD gleda naniže ka detetu koje plače.

(Beta)