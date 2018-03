Tragedija u Njujorku: Helikopter pao u reku, poginulo svih pet putnika (video)

Portparol Savezne avijatičarske administracije izjavio je danas da je Eurokopter AS350 pao oko 19 sati po lokalnom vremenu u u reku, nedaleko od ostrva Ruzvelt na Ist Riveru u Njujorku.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69

— JJ Magers (@JJmagers) March 11, 2018