Novi skandal: Avion prizemljen zbog golog putnika – zaključanog u toaletu

Jedan putnik zaključao se u toalet aviona, skinuo svu odeću sa sebe i odbio da izađe, zbog čega je avion “Aljaska erlajnsa”, koji je leteo za Sijetl, bio prinuđen da se vrati u Enkoridž.

Kako prenosi Blic, putnica koja je bila u istom avionu Kejt Danajluk, rekla je da je znala da nešto nije u redu jer su stjuardi stalno išli tamo-vamo i stavljali gumene rukavice na ruke.

Passengers on Seattle flight last night got sent back to ANC after naked man barricaded himself in bathroom. Witness sent us video. @ktva pic.twitter.com/8cb6zx7pkG

— Liz Raines (@lrainesktva) February 7, 2018