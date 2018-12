Oglasila se Ukrajina: Prolazimo kroz Kerčki moreuz

Ukrajina je saopštila da je teretni saobraćaj ponovo počeo da se obavlja do njenih luka u Azovskom moru posle nedavnog incidenta sa Rusijom.

Ukrajinski ministar za infrastrukturu Voldimir Omelijan rekao je danas da se trgovinski brodovi kreću kroz Kerčki moreuz koji povezuje Azovsko more i Crno more.

Omelijan koji je prošle nedelje optužio Rusiju da blokira ukrajinske teretne brodove u prolazu kroz Kerčki moreuz rekao je danas da su luke Berđansk i Marijupolj „delimično deblokirane“ zahvaljujući „oštrom međunarodnom odgovoru“.

Rusija naglašava da nikad nije sprečavala brodove da prođu kroz Kerčki moreuz i da je svaki mogući poremećaj vezan za loše vreme.

Odnosi između dve strane posebno su se zategli posle incidenta 25. novembra kada je ruska obalska straža pucala na tri broda ukrajinske ratne moranrice, a zatim zaplenila brodove i zarobila posadu.

