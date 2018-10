Pucnjava kod sinagoge, ima žrtava (video)

Nekoliko osoba ubijeno je u pucnjavi u blizini sinagoge u američkom gradu Pitsburgu, javlja AP pozivajući se na policijskog zvaničnika.

Kako navodi Bi-Bi-Si, naoružani napadač ušao je u sinagogu u Pitsburgu i otvorio vatru.

Bi-Bi-Si dodaje, pozivajući se na policijski radio, da se napadač predao i da je trenutno u pritvoru.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!

