Stravično: Atlantikom juri najjači uragan u zabeleženoj istoriji (video)

Tropska oluja Lorenco, koja se formirala u ponedeljak na krajnjem istoku Atlantika u blizini ostrva Kape Verde, pojačala se u subotu do uragana 5. kategorije, saopštio je američki Nacionalni centar za uragane.

Centar za uragane navodi da je Lorenco postao najjači uragan na severu i istoku Atlantskog okeana u zabeleženoj istoriji.

A special advisory has been issued for Hurricane Lorenzo, as the maximum sustained winds have increased to near 145 mph. #Lorenzo pic.twitter.com/ogQEeNT8qx

Ranije je Centar upozorio da je „Lorenco veliki uragan, a očekuje se da će se polje njegovih tropsko-olujnih vetrova još više proširiti u narednih nekoliko dana“.

Zooming out— here’s a look at how large #Lorenzo is. About 700 miles wide in the cloud shield, with TS winds in 300-400 miles of that. There’s no hurricane on record that strong and large there- looks more like a WPac super typhoon pic.twitter.com/p9zOk7n1Ks

— Eric Blake 🌀 (@EricBlake12) September 26, 2019