Svetski hit na mrežama: Spava li Bajden na sastanku ili — mrda prstima (video)

Snimak sastanka Džozefa Bajdena i izraelskog premijera Naftalija Beneta, na kom se čini da je američki predsednik zaspao, postao je hit na društvenim mrežam. O tom spornom momentu pokrenuta je rasprava pod haštagom „SleepyJoe“ (Uspavani Džo).

Pažnju korisnika društvenih mreža privukao je deo sastanka na kome američki predsednik 30 sekundi skoro nepomično sedi sa blago spuštenom glavom i prekrštenim rukama, dok mu se Benet obraća i govori o „još jednom poglavlju lepe priče o prijateljstvu dve zemlje“.

„Još samo tri godine ‘Uspavanog Džoa’“, „Nismo ga nazvali ‘Uspavani Džo’ bez razloga“, neki su od komentara na Tviteru.

„Ako malo bolje razmislite, ovo su bile najduže dve nedelje za njega što se tiče posla u poslednje dve godine. Nije ni čudo što je morao da odmori oči“, prokomentarisao je još jedan korisnik Tvitera.

If you think about it, this has been the longest two weeks he has had to work in the past two years. No wonder he has to rest his eyes. pic.twitter.com/ucyeBglcU1

— e-beth (@ebeth360) August 29, 2021