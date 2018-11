„Vašington tajms“ o širenju NATO-a na Istok: To je bezumlje!

Širenje NATO-a na istok predstavlja bezumlje koje s velikom verovatnoćom može da dovede do sukoba s Rusijom, smatra komentator „Vašington tajmsa“ Tod Vud. Prema njegovom mišljenju, stupanje Gruzije ili Ukrajine u Alijansu neće doneti Sjedinjenim Američkim Državama nikakvu korist.

„Možemo da pomognemo da se zaštiti sloboda u tim regionima. Možemo da obučavamo ljude, da im damo neophodnu opremu, da im prodajemo oružje i ponudimo druge oblike podrške. Ipak, rizikovati živote Amerikanaca u zemljama kao što su Ukrajina ili Gruzija nema nikakvog smisla. Prekinite to“, navedeno je u tekstu.

Vašington ne treba da pruža Kijevu nadu da će se priključiti NATO-u, piše autor.

On smatra da Ukrajina i Gruzija treba same da se pobrinu za svoju zaštitu, umesto da prenose odgovornost za to na vojnopolitički blok i SAD.

Tbilisi i Kijev mogu da stvore sopstvene alijanse, umesto što teže da se uključe u NATO, smatra komentator.

Širenje vojnopolitičkog bloka predstavlja „moralnu opasnost“ za druge članove svetske zajednice, provocirajući ih na agresivno ponašanje, upozorava Tod i zaključuje: „Došlo je vreme da se prekine širenje organizacije“.

Prema njegovim rečima, širenje granica NATO-a prema Istoku primoraće Moskvu da odgovori, a to može da dovede do vojnog sukoba.

(Sputnjik)