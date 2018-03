Vraća li se CIA proverenim metodama mučenja?

Od trenutka kada je Tramp odlučio da unapredi Đinu Haspel, koja je ranije bila zamenica direktora CIA, i postavi je na mesto šefice obaveštajne službe, mnogi stručnjaci širom sveta izražavaju svoju duboku zabrinutost zbog tog poteza, imajući u vidu neslavnu prošlost te dame i njenu privrženost metodama sile.

Za Sputnjik je situaciju u vezi sa imenovanjem Haspelove na mesto šefice CIA komentarisao profesor Bostonskog univerziteta Tomas Velen, koji smatra da je to zapravo drugorazredna vest naspram drugih skandala koji brinu administraciju predsednika Trampa.

„Moramo se setiti da je Haspelova najveći deo svog radnog veka od sredine osamdesetih godina prošlog veka provela u inostranstvu i da je njena prošlost prilično maglovita. Znamo da je radila kao zamenica šefa CIA, kao i da je bila načelnica odeljenja tajnih operacija. Ali ono što znamo o onome što je ona radila u tajnom zatvoru na Tajlandu nedvosmisleno govori o njoj. Posebno je bitan podatak da se u tom zatvoru praktikovalo mučenje vodom, a da je Tramp pominjao da želi da vrati taj metod“, objašnjava Velen.

Naš sagovornik ističe da je u političkom smislu imenovanje žene za šeficu centralne obaveštajne agencije priličan plus za Trampa, koji time posredno pokazuje kako ne zanemaruje žene u državnoj upravi. Tramp sada nema dovoljno poverenja u one koji su u redovima državne administracije i ovo je možda korak ka formiranju višeg nivoa međusobnog poverenja.

„Sa druge strane, činjenica da je Haspelova rukovodila tajnim zatvorom polako izlazi na površinu i, na primer, čuveni jastreb Džon Mekejn je izrazio sumnju u Trampov izbor. Ali to je razumljivo, jer je on sam bio mučen u vijetnamskim zatvorima tokom rata. Meni se čini da je on zato prilično uznemiren zbog činjenice da je baš Haspelova sada na čelu ove službe, imajući u vidu njenu prošlost. Jednog od zatvorenika navodno je više od pedeset puta mučila vodom i isti taj čovek je izgubio oko, jer su njegovu glavu udarali o zid. Priča se da je postojao video-snimak tih mučenja tokom ispitivanja zatvorenika, ali je Haspelova uništila te dokaze. To o čemu se priča je zaista, najblaže rečeno, veoma neprijatno“, kaže Velen.

I zaista, naglašava naš sagovornik, imenovanje Haspelove će možda dovesti do povratka metoda koje su u međuvremenu bile zabranjene.

„To pokazuje da Tramp pokušava da ojača CIA i da je prilagodi sopstvenom viđenju obaveštajne službe. Na kraju, on je to otvoreno govorio tokom svoje izborne kampanje“, zaključuje Velen.

(Sputnjik)