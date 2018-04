ABBA se vraća na scenu nakon 35 godina: Već snimili dve pesme

Jedan od najvećih hitova švedskog benda je ‘Waterloo’ s kojim su 1974. pobedili na Evroviziji u Brajtonu, a raspao se zbog rastava članova

Osećali smo da bi nakon toliko vremena bilo zabavno ponovno udružiti naše snage i ući u studio za snimanje, pa smo to učinili, rekli su članovi poznatog švedskog benda.

Benny Anderson (71), Anni-Frid Lyngstad (72), Agnetha Fältski (68) i Björn Ulvaeus (72) snimili su dve pesme nakon 35 godina.

– Mi smo stari, ali pesme su nove. Čine nam se da su dobre – istakli su muzičari. Jedna od pesama ‘I Still Have Faith In You biće emitovana u posebnom televizijskom izdanju u decembru na kanalima NBC i BBC.

Poznata četvorka je rekla da je njihovo okupljanje posledica uzbudljive ABBA-in turneje.

Ipak, na svetskoj turneji, koju su najavili za 2019. i 2020, neće se oni sami pojaviti na pozornici nego njihovi virtualni prikazi takozvani ‘Abbatari’.

Muzičari će zahvaljujući tehnologiji izgledati kao 1979. kada su bili na vrhuncu karijere.

– Smatramo da smo tada bili zgodni – istakao je Ulvaeus. Američke dnevne novine Time procenjuju da će Šveđani na turneji zaraditi milione funti.