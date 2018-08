Legendarna kraljica soula teško bolesna: njena porodica ima molbu za sve fanove

Kraljica soula Areta Frenklin trenutno se nalazi u Detroitu, okružena svojom porodicom koja moli obožavatelje za molitve i podršku u teškim vremenima za ovu muzičku divu. Novinar NBC-ja na Tviteru je napisao: „Pričao sam s bliskim prijateljem Arete Frenklin i njene porodice. Pevačica nije dobro.“

Spoke with close friend of Aretha Franklin and family. Iconic singer not doing well.

— Harry Hairston (@harryhairston) August 13, 2018