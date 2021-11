Njena popularnost je misteriozna: Ova pesma je hit i nakon 4 decenije

Neke pesme nikad neće prestati da se puštaju na radiju. Jedna od takvih je svakako i Every Breath You Take grupe The Police, koja i nakon skoro četiri decenije i dalje zvuči sjajno.

Ovaj hit, koji je izašao 1983, čak osam nedelja je bio na prvom mestu Bilborde liste singlova u toj godini, a danas ga redovno možemo čuti na žurkama, svadbama i drugim okupljanjima, ali i sa radija u prodavnici ili kafiću.

Popularnost ove pesme je donekle misterija, budući da ne važi za preterano inovativnu, a ni energičnu ni emotivnu numeru, posebno u kontekstu opusa grupe The Police.

Njen aranžman je relativno jednostavan, tempo je ujednačen praktično sve vreme njenog trajanja, a bubnjanje, gitarski akordi i bas linija su jednostavni i ponavljaju se kroz celu pesmu.

Čak je i Stjuart Kopland, bubnjar grupe, bio isfrustriran pesmom Every Breath You Take u trenutku kada su je snimali i glasno je izrazio svoje nezadovoljstvo njenim veoma svedenim aranžmanom. Zašto je onda ova pesma postala hit i zašto je i dalje rado slušamo?

Istraživači sa Univerziteta Arhus u Danskoj su ponudili svoj odgovor na ovo pitanje. Oni su, naime, želeli da saznaju kakvu muziku ljudi najviše slušaju u različitim periodima dana, pa su u tu svrhu analizirali podatke o učestalosti slušanja čak 4 miliona pesama na striming servisu Spotify.

Ole Adrijan Hegli, glavni istraživač koji je radio na ovoj studiji, smatra da ljudi slušaju muziku tokom pet perioda u toku dana: ujutru, po podne, predveče, noću i kasno noću/rano ujutru. Ujutru im najviše prijaju pesme relativno sporijeg tempa, ali prijatnog zvuka, kao što je na primer hit Supreme pevača Robija Vilijamsa.

Energičnije i brže pesme su omiljene u popodnevnim časovima. Kao primer ovakvih numera, izdvojena je Rijanina pesma Only Girl (In The World). Pesme za plesni podijum se najviše slušaju predveče i noću, što je i vreme kada ljudi najčešće posećuju klubove i koncerte da đuskaju.

Verovatno se pitate kakve sve ovo ima veze sa gorepomenutim hitom grupe The Police? E, pa, istraživači su otkrili da Every Breath You Take ljudi jednako slušaju u svako doba dana.

Hegli ovaj fenomen objašnjava činjenicom da pesma ima neke kvalitete koje je čine dovoljno neutralnom za svako doba dana i raspoloženje, a to su njen srednji tempo, dobar gruv koji vas ne tera da se odmah pokrenete i zaigrate, već vam prija dok radite praktično bilo šta.

On je takođe skrenuo pažnju da pesma ne nudi velika iznenađenja slušaocima, zbog čega je podesna za sve prilike. Ljudi je mogu slušati sa punom pažnjom i koncetrisati se na njen tekst i muzičke detalje ili je pustiti u pozadini i preterano se ne obazirati na nju.

A šta vi mislite o pesmi Every Breath You Take grupe The Police? Da li se ona i dalje nalazi na vašoj plejlisti ili vam je već odavno dosadila?

