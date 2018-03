Astronautu boravak u svemiru izmenio DNK i više nije isti kao brat blizanac

Američkom astronautu Skotu Keliju DNK je delimično izmenjena nakon godinu dana provedenih u svemiru, potvrdila je Nasa. Sedam odsto njegovih gena se nije vratilo u stanje kakvo je bilo pre nego što je odleteo na godinu dana dugu misiju.

Skot i njegov brat blizanac Mark Keli, takođe astronaut, bili su subjekti istraživanja čiji je cilj bio da utvrdi šta se tačno dešava sa telom posle godinu dana provedenih u svemiru.

Na Međunarodnoj svemirskoj stanici Skot je ostao od marta 2015. do marta 2016, a za to vreme Mark je bio na Zemlji. To je ujedno bila i poslednja Skotova misija, koji je tokom svoje karijere proveo ukupno 520 dana u svemiru.

Istraživači su proučavali Skotov boravak u svemiru sa psihološke i fiziološke strane, poredeći rezultate sa bratovljevim, koji je ostao na Zemlji.

Deset timova predstavilo je preliminarne rezultate prošle godine, a ove godine su oni i potvrđeni.

„Šta? Moja DNK se promenila sedam odsto. Ko bi rekao? Ovo su možda i dobre vesti, sada više ne moram Marka da zovem svojim indentičnim bratom blizancem“, našalio se Skot na Tviteru nakon što je saznao rezultate.

Zbog boravka u svemiru, Skotovi geni pretrpeli su promene usled manjka kiseonika, češćih upalnih procesa i iznenadnih promena u unošenju hranljivih materija.

What? My DNA changed by 7%! Who knew? I just learned about it in this article. This could be good news! I no longer have to call @ShuttleCDRKelly my identical twin brother anymore. https://t.co/6idMFtu7l5

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 10, 2018