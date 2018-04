Moguće je da je na Zemlji pre ljudi živela neka druga civilizacija?

Pre 56 miliona godina temperatura na Zemlji je toliko porasla da je došlo do otapanja polova. Profesor Adam Frenk sa Univerziteta u Ročesteru zapitao se da li je moguće da se to dogodilo kao posledica delovanja neke napredne civilizacije koja je nastanjivala Zemlju pre čoveka, prenose mediji u regionu..

„Obično kad govorimo o izumrlim civilizacijama imamo na umu kipove ili ruševine njihovih gradova. I to je u redu dok razmišljamo na skali od nekoliko hiljada godina, ali ako gledamo na period od pre nekoliko miliona godina, stvari su malo komplikovanije. Čovek se razvio u kvartaru, eri koja obuhvata poslednjih 2,6 miliona godina. Svaka civilizacija koja je postojala pre toga ne može biti ljudska“, piše profesor Frenk za The Atlantic.

U svom istraživanju pošao je od pretpostavke da je moguće da je pre 60-ak miliona godina postojala civilizacija čije je industrijsko doba trajalo oko 100.000 godina (što je 500 puta duže od našeg industrijskog doba) i razmislio kakve bi tragove naša civilizacija ostavila naučnicima 100 miliona godina u budućnosti.

Zaključio je da bi tragove tražili u slojevima tla gde bi se, na primer, taložio azot iz veštačkog đubriva, plastika, tragovi sagorevanja u atmosferi i slično.

U toku istraživanja, naučnici su zaključili da nema sličnih dokaza koji bi upućivali da je Zemlju pre ljudi nastanjivala neka druga civilizacija, ali prema tvrdnjama profesora Frenka dobili smo zanimljive informacije o tome kako bilo koja civilizacija ima uticaj na planetu, piše Index.

Tokom izgradnje civilizacije troše se resursi planete i potrebno je potražiti nove izvore energije. Obnovljivi izvori energije ostavljaju manje uticaja na planetu, tvrdi on.

Njegovo istraživanje je otvorilo mogućnost da su na drugim planetama postojale civilizacije koje su u međuvremenu nestale.

„Ako civilizacija koristi fosilna goriva, klima se menja, a to može da dovede do opadanja nivoa kiseonika u okeanu. Tako nizak nivo kiseonika dalje uzrokuje uslove za razvoj novih fosilnih goriva. Na ovaj način propast jedne civilizacije može postaviti temelje za razvoj druge“, zaključio je on.