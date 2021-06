Neviđeni haos: Mladoženja iz Beograda isplanirao beg sa sopstvenog venčanja

Zlatko iz Beograda je pobegao noć uoči venčanja koje je trebalo da se desi u selu Čestin kod Gruže.

Od svadbenog veselja koje je trebalo da se održi prošle subote u selu Čestin kod Gruže, nije bilo ništa. Jana P. i Zlatko V., oboje u četrdesetim godinama, trebalo je da ozvaniče ljubav pred svedocima, a onda se desio haos.

Svadba je trebalo da se održi u idiličnom seocetu u Gruži iz kojeg potiče nevesta. Noć uoči venčanja se mladoženja, rodom iz Bihaća, predomislio i pobegao za Beograd, ostavivši za sobom u šoku i mladu, koja je u tom trenutku bila kod friziera, i svatove…

Zašto je Zlatko ostavio Janu i danas se nagađa u gružanskom kraju, raznorazne priče kolaju, a kako to obično kod nas biva već se pojavilo nekoliko verzija samog događaja…

Prema jednoj – po njega je došao drug motorom i odjezdili su tek posutim i specijalno za ovu priliku sređenim seoskim drumom.

Mladina rođaka Daroslave Nikolić (80) je ispričala još jednu verziju događaja. Veče pred slavlje, po rečima Darosave „malo se popilo uveče, došlo do rasprave sa rodbinom i mladić se pokupio i otišao…“.

„Mislila sam da se šali ali bilo je istina“, kaže rođaka Darosava.

Prema njenim rečima, prvo se sve odvijalo po planu.

„Ovde u mojoj kući su spavali u četvrtak u noć, i u petak su Jana i njen mladoženja Zlatko obukli mladenačka odela. Bili su mnogo lepi onako zajedno. On bridž pantalone i opanke, vezene čarape, košulju… I ona je imala opanke i nošnju. Otišli su u Borački krš, valjda da se slikaju tako. Nije ih bilo ceo dan, zovem ja telefonom unuka i kažem da porane malo, da se naspavaju. Ali njih nema“, ispričala je Darosava.

Gružani su stali u odbranu „svoje“ Jane, pa tako po priči meštana mladoženja je sa nevestinom rodbinom ugovorio miraz. Kada je doznao da miraza neće biti, samo se pokupio i otišao.

Još jedna verzija je da su se mladenci tog jutra probudili raspoloženi, ništa nije ukazivalo na „lom“ koji će se desiti nekoliko sati kasnije. Krenuli su kolima ka frizeru, ali je auto malo „secnuo“. Mladoženju je ta situacija jako iznervirala, izašao iz kola, počeo da se svađa sa budućom suprugom i ona ga je , kako kažu meštani, „otkačila“.

Nagađanja i dalje traju i, po svemu sudeći, o nemilom događaju će se još dugo pričati, pa čak i kada se otkrije tačan razlog Zlatkovog bega.

Kako su meštani ispričali za TV Prva, mlada je nakon događaja otišla u inostranstvo sa majkom.

Zašto neko pobegne sa venčanja?

Zašto i kako dođe do toga da se svadba otkaže u poslednjem trenutku, pričale su u „150 minuta“ Marijana Vukadin, organizator venčanja i psiholog Marta Tutić.

„Ova situacija, beg sa venčanja, je posledica, a mi ne znamo šta je uzrok. Ovo nije usamljen slučaj, obično žene pobegnu. Nakupi se mnogo razloga, pa dođe do odlluke u poslednjem trenutku, jer je bolje ne ući u brak“, kaže Marta Tutić.

Moguće je i da dođe do sukoba pre toga, objašnjava.

„Venčanje je radostan događaj za celu porodicu,okruženje, ali i stresan. To je onaj pozitivan stres, ali izaziva tremu, pa ukoliko je neko nesiguran, ima niže samopouzdanje, prikrivenu anksioznost, dođe do bega“, pojasnila je Tutić.

„Nismo imali slučaj bega, ali jesmo da jedna strana priprema venčanje zarad koristi, i kada uzme sve što može da uzme od partnera, u ovom slučaju je to bio muškarac, on ne dođe na venčanje. To je svesni čin prevare, ali da se u toku noći ili dana svadbe raziđu ili rastanu, nismo imali. Ova situacija prevare je jako bolna, teška, jer se venčanje priprema dugo. I mi kao firma smo teško podneli taj događaj. Oni su bili lep par, ni mi nismo primetili nikakve naznake.. Ali, na dan svadbe, bili su tu samo mlada i njeni, niko sa mladoženjine strane nije bio tu“, kazala je Marijana Vukadin.

