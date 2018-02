Novo iznenađujuće otkriće: Prvi moderan Britanac izgledao je ovako (foto)

DNK analiza 10.000 godina starih posmrtnih ostataka otkrila je da je „Čovek iz Čedara“ imao znatno tamniji ten nego što se ranije mislilo. Muškarac je takođe imao plave oči i tamnu, kovrdžavu kosu.

Prethodne rekonstrukcije, koje nisu bile zasnovane na DNK analizi, prikazivale su čoveka svetlijeg tena i svetlije kose.

Najstariji očuvani skelet, pronađen na teritoriji Velike Britanije, iskopan je pre više od jednog veka u jednoj pećini u Somersetu, prenose mediji u Britaniji.

Proces istraživanja i remodelovanja prikazan je u dokumentarcu britanskog Kanala 4 „The First Brit: Secrets of the 10,000 Year Old Man“.

Smatra se da je čovek iz Čedara umro u dvadesetim godinama, i da je imao relativno dobru ishranu.

Genetički je pripadao grupi „Zapadnih lovaca-sakupljača“ iz perioda mezolita, koji su naseljavali područje Španije, Mađarske i Luksemburga.

Njegovi preci migrirali su u Evropu sa Bliskog istoka, pred kraj ledenog doba. Uprkos tome što su Britaniju prethodno naseljavale druge populacije, sve su izumrle pre dolaska ove grupe ljudi. Smatra se da 10 odsto današnje bele britanske populacije vodi poreklo od predaka čoveka iz Čedara.