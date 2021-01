Odeća u kojoj spavate otkriva nešto zanimljivo o vama

Odeća u kojoj spavate može otkriti mnoge stvari vezane za tip vaše ličnosti. U nastavku pročitajte kojem tipu vi pripadate.

Stara majica

Vi volite da se prisećate prošlosti, dobrih uspomena i ljudi s kojima ste ih pravili. Ponekad vam je teško da ih se rešite! To je možda majica nekog benda koji volite, ili čak pripada sadašnjem (ili bivšem) dečku.

Drugi vas obožavaju jer ste veoma zabavna osoba, ali ponekad ostajete previše u prošlosti ili svojim „snovima na javi“.

Duga spavaćica

Veoma držite do tradicije u svim sferama života. Pomalo ste staromodni, ali to nije loša stvar. Okolina vas ponekad ne razume, i možda vas smatra preozbiljnim, ali to je samo zato što svoju zabavnu, „uvrnutu“ stranu delite samo sa onima koji su vam bliski.

Pidžama

Vi ste veoma organizovani, tačni, zapravo ste potpuni perfekcionista. Spavanje vam je veoma važno, kao i vaša udobnost u tih „nekoliko“ sati kada konačno možete da se opustite od svakodnevnih obaveza i misli.

Bebi dol

Žene koje spavaju u ovakvom setu su pune samopouzdanja, ne plaše se da kažu šta im je na duši, ali ponekad previše misle o tome šta drugi misle o njima. Zbog toga i u krevet odlaze „doterane“!

Donji veš

Možda mislite da je to samo da biste se osećali seksi, ali vi ste zapravo osoba koja je često pod stresom ili nervozna. Zbog toga može da vam bude vruće ili neprijatno, pa volite da na sebi imate što manje odeće kada uronite među pokrivače.

Takođe, ne bojite se obaveza i „haosa“ što dokazuje činjenica da vam ne smeta da spavate u brushalteru koji će vas nažuljati.

Baš ništa

Ako spavate goli, vi ste osoba koju baš briga šta će drugi misliti o vama! Spavanje je za vas uživanje, kao i sve drugo u životu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.