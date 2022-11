Senzacionalno: Sunce nam se smeje, NASA objavila neverovatan snimak

Nedavno je na Nasinom nalogu na Tviteru objavljena slika i video snimak Sunca koje se naizgled „smeši“. Slika i snimak pokazuje tamne mrlje na površini sunca koje podsećaju na oči i osmeh.

NASA je objasnila da se ove mrlje zovu koronalne rupe, koje se mogu videti u ultraljubičastom svetlu, ali su obično nevidljive našim očima.

Ovo su regioni na površini Sunca odakle brzi solarni vetar šiklja u svemir. Pošto sadrže malo sunčevog materijala, imaju niže temperature i stoga izgledaju mnogo tamnije od okoline.

Happy #SunDay! In the past week of space weather, there have been 3 solar flares, 23 coronal mass ejections, and no geomagnetic storms. The video below is from NASA’s Solar Dynamic Observatory, showing a smiling Sun near the end. pic.twitter.com/YVpM2vK0On

— NASA Sun & Space (@NASASun) October 30, 2022