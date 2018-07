Susret Đokovića i kraljevske porodice: O čemu su to oni pričali? (video)

Novak je ponovo zablistao na terenu. Imao je i jednog posebnog gosta koji ga je bodrio sa tribina, svog sina. U trenutku kada je primao pehar, čulo se Stefanovo – Tata, tata!

Osim ovog dirljivog trenutka, zanimljiv je i susret Novaka sa princom Vilijamom i Kejt Midlton. Imali su priliku i da malo porazgovaraju.

Posle poklona vojvotkinji, rukovanja i priče o pobedi, prisetili su se i Novakovih teških trenutaka.

„Da, bilo je teško… Pobeda ima mnogo prijatelja, neuspeh je siroče“, rekao je Novak.

