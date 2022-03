U kom smeru se kreće mačka: Ova optička iluzija otkriva kako gledate svet oko sebe

Ova optička iluzija koja prikazuje mačku na stepenicama mogla bi da vam otkrije nešto o vašoj ličnosti, tvrde njeni tvorci.

U njoj se, naime, od posmatrača traži da ustanove vide li kako se mačka spušta ili penje po stepenicama.

Schrödinger's cat climbing AND descending the stairs at the same time! pic.twitter.com/tkOKai0L5j

— Lord_Pengwyn_of_Blah!🌍🇳🇱 (Willy Croezen) (@LordPengwyn) June 15, 2021