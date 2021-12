Zanimljiv test otkriva koje je boje vaša DUŠA

Rešite ovaj zanimljivi test i otkrijte koje je boje vaša duša.

Osim naše spoljašnjosti i onoga što je vidljivo svima, veruje se da postoji ono unutrašnje, iskonsko biće, a to je duša.

Ona može imati različite boje, u zavisnosti od vašeg karaktera, a vi rešite test i otkrijte da li je vaša duša žuta, plava ili crvena, i šta ta boja zapravo znači.

Test

1. Šta radite vikendom?

A Čitam knjige i gledam dokumentarne filmove.

B Šetam u prirodi.

C Ono što poželim u tom trenutku.

2. Na koje mitsko mesto biste najradije otišli?

A Podzemni svet

B Smaragdni grad

C Šuma iz bajke

3. Stara dama pokušava da pređe ulicu. Šta ćete uraditi?

A Nasmešiću se i upitati je da li joj treba pomoć. Stari ljudi su baš simpatični.

B Posmatraću koliko joj vremena treba da pređe.

C Ne bih se mešala, možda mi napravi neki problem ili započne dosadnu priču.

4. Na ulici spazite izgubljenog psa, šta ćete preduzeti?

A Pitaću porodicu da ga uzmemo.

B Slikam ga i delim po društvenim mrežama da pronađem vlasnika.

C Možda je napušten, ne bih ga dodirivala.

5. Koje knjige najradije čitaite?

A Uzbudljive trilere i avanturističke romane

B Bilo šta, nemam neke posebne preferencije

C Nešto informativno i edukativno

6. Vaša omiljena životinja je…

A Hrčak

B Delfin

C Pas

7. Vaš omiljeni desert je…

A Voće

B Čokoladni kolač

C Krempita

Rešenja

Najviše odgovora pod A

Vaša duša je žute boje. Žuto je boja sunca, asocira na radost, sreću, razumevanje, energiju. Sreća, to ste vi. To je najradosnija boja od svih. Vi se radujete da drugima pomognete, i to je vaša misija. Često ulepšate dan drugima, čak i onima koji vam nisu tako dragi. Ipak, budite oprezni, jer to što hodate po oblacima može da vam se vrati i na loš način.

Najviše odgovora pod B

Vaša duša je plave boje! Ona je povezana s elegancijom, moći, mistikom, tajnama, mirom. Iako je mnogi smatraju hladnom, ona je na izvestan način simbol lepote. Vi ste rado sami i uživate u tome. Držite se po strani, ali umete da pomognete kada treba. Uvek se izdvajate iz mase.

Najviše odgovora pod C

Vaša duša je crvene boje! Crvena je boja vatre i krvi, dakle, povezuje se sa snagom, moći, borbom, odlučnošću, strašću, ljubavlju… Vi ste živa vatra. Reagujete toplo i prijateljski, ali samo kada se prema vama lepo ophode. Ali, ako neko pokuša da vas obmane, neka očekuje požar!

