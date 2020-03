Dramatične ispovesti lekara iz Italije: Od lakih simptoma do teške upale pluća za par sati

Iz dana u dan Italija broji na stotine mrtvih od koronavirusa. Jedan od najsavremenijih zdravstvenih sistema na svetu, zdravstveni sistem Lombardije je pred kolapsom. Lekari poručuju da se ostane kod kuće jer je to jedino što nas u ovom momentu može spasiti.

U Italiji se stepen smrtnosti od Kovida-19 povećao na devet odsto, što je znatno više nego u Kini, gde je 3,8 odsto. Lekari iz Bergama šalju dramatične poruke.

Naime, oni kažu da je tamo stanje katastrofalno jer je broj zaraženih mnogo veći nego što prenose mediji, jer se ne koriste tamponi osim ako niste došli u hitnu pomoć, a u nju možete stići samo ako ste u dramatičnoj situaciji.

I broj žrtava je mnogo veći, mnogi umiru kod kuće ili u staračkim domovima, ili uopšte ne stižu do bolnice. Stari ljudi sa prethodnim patologijama umiru u velikom broju, intenzivna nega je prepuna, intubiraju se samo oni koji mogu da se izvuku, ostalima se dâ kiseonik i polako ih prate ka neminovnoj smrti.

Zato još jednom mole roditelje da objasne mladima da ne izlaze iz kuće, da ne vode svoju decu napolje. Non-stop dolaze kola hitne pomoći, mrtvačka kola i vojska koja prevozi sanduke u nerealnoj tišini.

Lekari kažu da čine sve da se izvuku, ali da će cena biti visoka. Uz sve to ne prestaju da pristižu ljudi sa drugim bolestima, kao što su infarkti, moždani udari i druga teška oboljenja, poručuju lekari iz Bergama.

Oni su umorni, neki od njih ostaju u bolnicama da prespavaju, ne idu kući, veliki broj njih je zaražen koronavirusom iako su bez simptoma. Primarijusi bolnica apeluju da se sve zatvori, da građani uopšte ne izlaze, jer će početi da se povećava i broj mladih obolelih.

Jedan od najsavremenijih zdravstvenih sistema na svetu, zdravstaveni sistem Lombardije, sada je pred kolapsom. Juče je centar za civilnu zaštitu raspisao konkurs za 300 novih lekara koji će pomoći ili zameniti zaražene lekare. Javilo se 7.000 medicinara.

U Italiju je stiglo 65 lekara iz Sijera Leonea, zemlje u kojoj su se borili sa ebolom.

Dosadašnji podaci o širenju virusa su rezultat cirkulisanja ovog virusa pre donošenja zabrane kretanja i zatvaranja restorana, kafića, tržnih centara…

Najteži trenutak za Italiju

Zabranjen je pristup parkovima, nije moguće obavljati aktivnosti na otvorenom, sva okupljanja su zabranjena, a sinoć je premijer Đuzepe Konte izjavio da se zaustavlja i proizvodnja svega što nije od esencijalne važnosti. Premijer je, takođe, rekao da je ovo najteži trenutak za Italiju nakon Drugog svetskog rata.

„U izolaciji se ne živi dobro jer nemamo nikog od sebe samih, ali to je jedini način da izbegnemo da se zarazimo i da zarazimo druge ovim virusom, koji je jako agresivan, a o kojem ne znamo ništa. Izgleda da je ovaj virus vrlo koncentrisan u pljuvački i zato je važno držati se na distanci. Izbegavajte da se dotičete, a kada se budemo videli posle svega ovoga, onda ćemo se izljubiti“, kaže medicinska sestra Loreta Pala.

„Ovde u Italiji nam je trebalo previše vremena da to shvatimo. Na početku je bilo kao da smo svi u psihozi kada smo govorili da je to samo prehlada, od toga se razbolevaju samo stariji ljudi, ali nije tako. Ovaj virus pogađa sve“, kaže dizajner zvuka Luka Mikeli i dodaje da je vlada donela rigorozne mere jer je to jedini način da se ostane kod kuće.

U poslednjih nedelju dana kontrolisano je milion i po ljudi i izdato je više od 80.000 kazni za one koji su prekršili meru zabrane.

Lekari kažu da bi rado doveli one koji se slobodno šetaju na odeljenje intenzivne nege da vide kako ljudi u roku od par sati od lakih simptoma prelaze na tešku upalu pluća koja se često završava smrću.

Poruka lekara iz Bergama jeste da ostanete u svojim domovima, jer sedenje kod kuće je jedino što nas u ovom momentu može spasiti. A sve zemlje koje nisu došle u ovako katastrofalnu situaciju treba da izvuku pouku iz našeg primera, poručuju italijanski lekari ostatku sveta.

(RTS)