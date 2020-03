Korona virus doneo dužu „pauzu“ za đake

BEČ – Austrijski kancelar Sebastijan Kurc najavio je večeras nove mere u cilju zaustavljanja širenja koronavirusa, koje podrazumevaju obustavu nastave u školama.

Širom Austrije će, od ponedeljka, škole biti delimično zatvorene.

Naime, prvi će na „vanrednu pauzu“ otići đaci od 14 godina, koji će nastaviti sa učenjem, ne kroz direktan kontakt sa nastavnikom u školi, već digitalnim putem, najavio je ministar obrazovanja Hajnc Fasman.

Od srede obustaviće se nastava i za osnovce, od šest do 14 godina starosti.

„Deca čiji roditelji imaju mogućnost da se o njima brinu kod kuće ostaće kući, a za one čiji roditelji ne mogu da ostanu kući, u školama biće organizovano čuvanje“, objasnio je Kurc dodajući da ne treba decu da šalju kod babe i dede jer je cilj ove mere da se zaštite stariji sugrađani koji su u posebnoj opasnosti od koronavirusa.

On je ukazao da ova mera važi do Uskrsa, odnosno do kraja uskršnjeg raspusta 12.aprila.

„Naš primarni cilj je da što je moguće više smanjimo socijalne kontakte“, podvukao je Kurc.

Ministar obrazovanja ukazao je da će za maturante, zbog koronavirusa, biće pronađeno specijalno rešenje.

Takođe i deca u obdaništima treba, po mogućnosti, prema apelu vlade, da ostanu kući.

Ministar je istakao da za sve đake važi da vreme koje neće pohađati školu ne treba da koriste za socijalne kontakte, već produbljivanje do sada stečenog znanja.

Fasman je kazao da rast broja inficiranih tek predstoji i da blagovremene mere sprečavaju eksploziju infekcija, u vreme kada je prisutan talas gripa.

„Ove mere predstavljaju značajno uticanje na svakodnevni život na par nedelja, ali su korisne u cilju zaštite starije generacije“, naglasio je Kurc dodajući da su nove mere dogovore sa socijalnim partnerima.

Vicekancelar Verner Kogler istakao je da su mere dogovorene i sa predsednicima pokrajina.

(Tanjug)