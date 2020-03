Korona virus: prevencija je presudna (video)

Korona virus se proširio na više od 80 zemalja, zaraženo je više od 100.000 ljudi na globalnom nivou. Na ovom spisku našla se i Srbija.

Timeline of transmission and spread of the #coronavirus worlwide started by #wuhan pic.twitter.com/UpqTzGFVdV

Prvi slučaj koronavirusa u našoj zemlji otkriven je juče u Subotici. U pitanju je 43-godišnji muškarca koji se vratio u Srbiju iz Budimpešte.

“Bitno je da smo otkrili prvi slučaj”, rekao je epidemiolog Predrag Kon i pozvao na odgovornost osobe koje bi se našle u karantinu.

A scene from Star Wars? No … This is how China fights #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/KzzFHAlGk7

Takve osobe ne mogu da rade, da idu u škole. To je bitno u ovom trenutku“, izjavio je Kon i dodao:

„Pojedini delovi zdravstvenog sistema biće žestoko opterećeni, jer je neophodno trasirati kontakte ljudi sa pacijentom“.

Be Safe from #COVID19:

1⃣ Frequently clean 👐 by using alcohol-based rub or 🧼& 💦

2⃣ When coughing & sneezing 🤧 cover 👄 & 👃🏻 with flexed elbow or tissue; throw tissue away & wash 👐

3⃣ Avoid touching 👀, 👃 & 👄

Share with your loved ones to Be Ready: https://t.co/M11m4O5zF2 pic.twitter.com/YFzxLVMxQv

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 7, 2020