Kako uzimati vijagru?

Doskoro neki lek nije izazvao toliku pažnju kao vijagra, prva pilula za lečenje impotencije (erektilne disfunkcije). Svi su hteli da je probaju, bilo da im je potrebna ili ne. Mnogi su, naime, shvatili da je to pilula koja može da poveća seksualnu želju, tzv. afrodizijak, tako da su je nepravilno koristili. Iz cele te situacije nastale su brojne komplikacije, a neke su se čak završile smrtnim ishodom.

Danas postoje tri srodna leka: vijagra (sildenafil), levitra (vardenafil) i cijalis (tadalafil). Sva tri leka pripadaju istoj grupi lekova, tzv. inhibitorima fosfodiesteraze grupe 5. Vijagra se prizvodi u tabletama od 25 miligrama, 50 miligrama i 100 miligrama. Levitra i cijalis se proizovode u tabletama od 10 i 20 miligrama. Sva tri leka se uzimaju 30-60 minuta pre planiranog seksualnog odnosa.

Dejstvo vijagre je do četiri sata posle uzimanja, levitre 4-5 sati posle uzimanja, a cijalisa do 36 sati posle uzimanja, zbog čega ga zovu i vikend-pilula. Vijagra najbolje i najbrže deluje ako se uzme na prazan stomak (bar tri sata posle poslednjeg obroka), dok za levitru i cijalis to nema značaja. Sve tri pilule se mogu uzimati sa manjom količinom alkoholnog pića (jedno pivo ili čaša vina).

Ukoliko osoba nema problema sa potencijom, ne treba da koristi ove lekove, jer neće imati nikakve koristi. Ako osoba uzme jednu od ove tri pilule, ona mora biti seksualno stimulisana na bilo koji način da bi došlo do nastanka erekcije. Ukoliko se samo uzme pilula i nastavi sa poslovima koji nemaju veze sa seksualnom stimulacijom, osoba neće osetiti nikakav efekat.

Zainteresovana osoba treba da proba lek nekoliko puta da bi se uverila u njegovu efikasnost. Lekovi obično ne pokazuju pozitivan efekat prilikom prvog uzimanja. Takođe, ukoliko jedan lek ne pokazuje pozitivan efekat, treba probati drugi, a ako ni on ne pokazuje pozitivan efekat, probati treći.

Nikada ne treba uzimati više od jedne pilule u toku 24 sata, a cijalis uzimati tek posle 36 sati, ne češće. Sva tri leka su vrlo sigurna i sve ozbiljnije komplikacije javljale su se isključivo usled nepoštovanja uputstava za primenu.

Bolesnici koji boluju od angine pektoris nikako ne smeju da uzimaju nijedan od ova tri leka! Osobe kojima je lekar prepisao nitroglicerin ili bilo koji od nitropreparata, čak i ako ga nikada nisu koristili – ne smeju uzimati ove lekove. Verovatno je postojao razlog zašto je lekar to prepisao. Osobe koje boluju od hroničnih bolesti treba da se posavetuju sa svojim doktorom o tome da li mogu da koriste ove lekove.

Sva tri leka se izdaju isključivo na lekarski recept i treba ih kupovati samo u zvanično registrovanim apotekama. S obzirom na popularnost ovih lekova, postoji crno tržište, a samim tim i dosta falsifikata. Obavezno treba proveriti i rok trajanja leka koji je jasno utisnut na pakovanju.