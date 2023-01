Ovo je najgore što majka može da uradi svojoj ćerki, tvrdi ugledni psiholog

Popularni ruski psiholog Mihail Labovski preko 30 godina radi na porodičnoj psihologiji. Nedavno je izdao knjigu I Love and Understand: How to Raise Happy Kids (Without Going Crazy with Anxiety) u kojoj je, između ostalog, govorio zašto je najveća greška tući decu i ponudio najbolju metodu kažnjavanja, a dotakao se i teme odnosa majke i ćerke.

„Statistički gledano, žene su najčešće žrtve nasilja u porodicama. Ne sviđa mi se ideja da su žene po prirodi pasivne i požrtvovane. Zapravo, postoje društveni koreni, norme, ali i roditeljske kazne koje doslovno mogu da unište devojčicu, koja kasnije mora da bude žena“, objasnio je u uvodu.

Kaže da mnoge majke, nažalost, još uvek odgajaju svoje ćerke koristeći rečenice poput „ti si žensko, žene se ne svađaju“, „sačuvaj obraz, ćuti i trpi“ ili „žena mora da izdrži“.

„Najgora stvar koju majka može da uradi za svoje dete je da nakon svađe s partnerom sedne i kaže ‘vidi šta mi je tvoj otac uradio’. To nikako ne sme da se dogodi. Vaše dete ne mora da bude vaš terapeut“, dodao je.

Osvrnuo se i na popularnu frazu „patim zbog svoje dece“.

„Draga ženo, što više tolerišeš, to jače formiraš žrtvu u svom detetu“, upozorava.

Ženama koje žele dobro svom detetu savetuje da ostave nasilnika.

„Deci bi bilo bolje da žive u podstanarskom stanu ili na selu. Bolje da imaju manje, nego da svaki dan gledaju kako im otac zlostavlja majku ili kako se roditelji neprestano svađaju. Uvek možeš početi da živiš drugačije. Problem je u glavi, a ne u partneru, ekonomskoj situaciji ili nečem trećem. I samo ti možeš da naprviš prvi korak“, poručio je Labovski.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.