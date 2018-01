Zaboravite na Harija: ovo su najpoželjniji mladi prinčevi i princeze (foto)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ Elie Saab ในงานปารีส แฟชั่น วีค ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส . 30 September 2017, Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana attends the Elie Saab show as part of the Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2018 in Paris, France. . ภาพและข่าว : Web_Getty Image ❤️🙏🏻❤️ #PrincessSirivannavari #ThaiRoyalFamily

A post shared by ์ (@thairoyalfamilynews2) on Nov 13, 2017 at 2:33am PST