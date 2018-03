Eskort dama ima iskustva i tvrdi: „Znam šta muškarci žele od žena“

Nije sve u izgledu. Muškarci traže i žele emotivno i fizičko društvo sa osobom koja ne komplikuje stvarnost. Ovo je iskustvo Bele Laru iz Perta, koja je za „Daily Mail“ otkrila da ona vodi život eskort dame koji je naučio mnogim stvarima, prenose mediji u regionu.

Iako cifre koje Bela zarađuje deluju ogromne, ona kaže da ima dana, nedelja, pa čak i meseci kad nema posla i sav taj novac ode na plaćanja računa, hranu i školovanje.

„Imam stan, kuću i auto iz snova koji su mi cilj i za koje štedim. Ali, to ne znači da će to biti zauvek. Još od detinjstva sam se često selila i nemam nameru da imam stalno prebivalište“, priča Laru.

„Živim jako interesantan život i uvek ću se time ponositi. To mi je pomoglo da brzo odrastem i da se uozbiljim. Radeći ovo što radim, naučila sam da ljude prihvatim da su onakvi kakvi jesu i da neke ne treba da menjam. Moj boravak u Aziji 2015. godine bio je okidač za mene i tamo sam počela da se bavim eskortom“, kaže ova dvadesetdvogodišnja devojka. Ona kaže da voli svoj životni stil i slobodu, a kaže da je ona posebno interesantna svojim klijentima jer svakome pruža ono što želi. Studentima priliku za prvi seks, iskustvo, starijima priliku da se emotivno isprazne, povežu sa nekim…

„Ja sam brineta sa plavo – zelenim očima, sitne građe i šarmantna sam. Muškarce zapravo privlači to što sam uravnotežena žena koja je puno radila na svom prirodnom daru zavođenja muškaraca. Svoj dar sam razvila koliko sam mogla i sad ga koristim kako bi zaradila i kako bi usrećila svoje klijente. Volim da razgovaram, smejem se i jako sam opušten tip osobe, a to sve privlači muškarce“, objasnila je Bela, koja kaže i da je saosećčajna, iskreno brine za ljude oko sebe.

„Mnogi klijenti su mi rekli da me nisu ponovno unajmili zbog mog fizičkog izgleda već zbog ozbiljnosti i karaktera kojeg nema puno žena mojih godina. Pričljiva sam i lako ulazim u komunikaciju, a muškarci to vole. Moje teme niosu opterećujuće, a znam da budem i ozbiljna kada situaciaj to zahteva“, rekla je Bela.