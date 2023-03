Muž 3 godine nije hteo da vodi ljubav sa njom, a onda je našla ovo u kolima!

Posle skoro dve decenije braka jedna Engleskinja je doživela ogroman šok kada je saznala da je suprug vara.

“Ja imam 48, a moj muž 53 godine. U braku smo 18 godina i imamo dva sina. Već godinama ima problema sa erekcijom, i već pune tri godine nismo vodili ljubav. Ja sam skroz digla ruke od odnosa, jer sam mislila da je on “onemoćao” u krevetu”, navodi ona i nastavlja:

“Međutim, sve se promenilo kada sam sasvim slučajno, u odeljku za rukavice u njegovom automobilu, koji sam pozajmila jer moj nije hteo da upali, pronašla pakovanje “vijagre”. To mi je privuklo pažnju jer do tada on nikada nije predložio da iskoristimo “plavu pilulu” da bismo poboljšali naš seksualni život.”

“Ali, meseci su prolazili i on ništa pominjao. Odlučila sam da ponovo proverim njegovu zalihu “vijagre” i otkrila sam da tri pilule nedostaju. Tu sam već postala sumnjičava i odlučila sam da više pažnje posvetim njegovom ponašanju, i ubrzo sam počela da primećujem klasične znakove preljube”, priča žena.

“Počeo je da ide na trčanje, otpočeo je sa dijetom i sate provodi doterujući se u kupatilu: Takođe, sve je tajnovitiji kada se radi o njegovom telefonu. Nekoliko puta sam ga pitala da li želi da razgovara o nečemu, ali on je uvek odgovarao negativno. Nedelju dana kasnije sam saznala da je u tajnosti bio u gradu u kojem živi moja polusestra. Ona ima 41 godinu i svaki put kada je vidi, mom mužu zasijaju oči. Suočila sam se sa njim i on je priznao da je svratio o njene kuće na šolju čaja, ali da ona nije bila tu”, napominje Britanka.

“Inače, on se često zatvara u garažu i pretpostavila sam da ima još jedan telefon. Pokrenula sam aplikaciju za praćenje mobilnog i prošlog vikenda sam videla da je celo popodne proveo blizu adrese na kojoj živi moja polusestra. On se pravdao da mu tu živi prijatelj koji je imao tešku saobraćajnu nesreću, pa je odlučio da ga obiđe i vidi kako je. Naravno, ja mu ni reč nisam poverovala. Bila sam u iskušenju da bacim “vijagru” pred njega i tražim objašnjenje. Očajna sam i ne znam koliko ću moći još da izdržim da me on laže”, zaključila je žena.

